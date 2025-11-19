بعد تقاعده من كرة القدم الاحترافية في عام 2016، عمل أرتيتا كمدرب مساعد تحت قيادة جوارديولا في مانشستر سيتي قبل أن يتولى أول مشروع له كمدرب رئيسي مع الجانرز في ديسمبر 2019.
"كان بطلي وله الفضل في كل شيء" .. ميكيل أرتيتا يكشف دور جوارديولا في نجاحه مع آرسنال
العلاقة الطويلة الأمد بين أرتيتا وجوارديولا
تعود علاقة أرتيتا وجوارديولا إلى عام 1997، عندما انضم مدرب آرسنال الحالي إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة قادمًا من أنتيجوكو. قضى عامين في نظام الشباب في البلوجرانا قبل أن يمثل برشلونة ب لمدة ثلاث سنوات من 1999 إلى 2002. كان جوارديولا لاعبًا رئيسيًا في الفريق الأول خلال فترة أرتيتا في الأكاديمية.
واصل أرتيتا اللعب في أندية مثل رينجرز وريال سوسيداد وإيفرتون وآرسنال. لم يلتقي أرتيتا بطل طفولته إلا في عام 2016، وفاز الثنائي معًا في مانشستر سيتي بعدة ألقاب، بما في ذلك لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.
- Getty Images
"كان بطلي كلاعب"
وفي حديثه عن تأثير جوارديولا عليه، قال أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس: "شخص التقيت به عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري. كان بطلي كلاعب. انتهى بنا المطاف بالعمل معًا وقضينا واحدة من أفضل فترات حياتي. ومرة أخرى، إذا كنت أجلس على الكرسي الذي أجلس عليه اليوم، فذلك بفضله كبير".
عندما سُئل عن سبب اختياره الانضمام إلى جوارديولا في مانشستر سيتي، أضاف أرتيتا: "ربما لأننا كنا متقاربين من حيث الفلسفة وطريقة تعليمنا في برشلونة. ثم لأنني أعتقد أنه كان من الصواب بالنسبة لي أن أخرج من النادي، لأتعلم من أشخاص آخرين، ولأخوض تجارب مختلفة. وقد منحني الخيار دون تدريب أي شخص للانضمام مباشرة إلى طاقمه التدريبي. كان هذا أحد أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي."
جوارديولا يتنافس مع أرتيتا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد موسم نادر في ملعب الاتحاد العام الماضي، حيث انتهى فريق جوارديولا دون أي ألقاب، عاد مانشستر سيتي إلى الساحة في موسم 2025-26 وهو مستعد لخوض معركة صعبة مع آرسنال بقيادة أرتيتا في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
دعم بول ديكوف، المهاجم السابق لفريق آرسنال ومانشستر سيتي، مؤخرًا جوارديولا للفوز باللقب مرة أخرى هذا الموسم، حيث قال لموقع Best Betting Bonuses: "أستمر في القول إنني لا أريد أن أستبق الأحداث، فسأكون متحمسًا للغاية بسبب الأداء الأخير للفريق. ولكن هناك شيء ما داخل النادي وعلى أرض الملعب يقترب من المستوى الذي كان عليه الفريق في أفضل حالاته. أعلم يقينًا أن هناك شغفًا، ليس فقط من بيب، ولكن من الموظفين واللاعبين. لقد تألموا الموسم الماضي. لقد تألموا حقًا وهناك دافع كبير داخل النادي لتصحيح ذلك هذا الموسم. وكانوا سعداء جدًا بالبقاء بعيدًا عن الأضواء في وقت مبكر من الموسم، لكن الأداء ضد ليفربول أعطى الجميع الأمل في أنه لا يزال بإمكانهم التحسن. لن أتفاجأ إذا فاز مانشستر سيتي باللقب مرة أخرى في نهاية الموسم، لأنني أعتقد أن قوته وعمقه وجودته من أفضل ما في الدوري.
"الشيء الوحيد الذي يمتلكه بيب هو الكثير من الثقة من جماهير سيتي، وموسم سيئ واحد من بين كل المواسم التي قضاها هنا ليس بالأمر السيئ. أعتقد أن المشجعين يدركون ذلك، ومن الواضح أن مشجعي سيتي شغوفون للغاية، لكنهم أيضًا جيدون في كرة القدم. إنهم يدركون أن هذا ربما يكون إعادة البناء الثالثة منذ وصول بيب، مع التعاقدات الجديدة. سيكونون صبورين معهم. في بعض الأحيان، خسروا هذا الموسم ولم يبدو الأمر رائعًا دائمًا، وكان الناس قد أعلنوا بالفعل خروجهم من سباق اللقب. لكنني أعتقد أن مانشستر سيتي إذا تمكن من اللحاق بأرسنال بحلول يناير أو فبراير، فسيكون ذلك هو وقتهم. عندها سيعرفون أن الوقت قد حان للانطلاق. لا يزال لديهم لاعبون مثل رودري سيعودون. أعتقد أنهم سيحافظون عليه جيدًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتأكد من أنه سيكون جاهزًا للعب في النصف الثاني من الموسم".
- AFP
ديربي شمال لندن قادم لآرسنال
آرسنال هو المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز ولم يتعرض لأي هزيمة منذ خسارته 1-0 أمام ليفربول في أغسطس. ويبتعد أرسنال حالياً بأربع نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة الترتيب، وسوف يواجه غريمه توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد على ملعب الإمارات.