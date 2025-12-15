أسطورة الريال صار معتادًا على الإقالات .. القادسية يسجل "نقطة سوداء" جديدة في مسيرة ميشيل!

وتولى ميشيل جونزاليس تدريب القادسية، في نوفمبر 2023، من أجل بدء رحلة الصعود للفريق الأول إلى دوري روشن السعودي، حيث كان الفريق يلعب في دوري يلو.

وبعد تدعيم الفريق بلاعبين "أصحاب الخبرات" مع الأندية الكبرى، نجح ميشيل في قيادة القادسية للعودة إلى دوري المحترفين السعودي، بل والتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى، بعدما حل في الصدارة برصيد 73 نقطة.

القادسية، الذي يخضع لملكية شركة آرامكو، نجح في استقطاب صفقات عالمية، خلال صيف 2024، بعد ضم أسطورة الريال، ناتشو فيرنانديز، القادم بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، فضلًا عن الحارس ناهيتان نانديز، بيير أوباميانج، خوليان كوينونيس.

في موسمه الأول، تمكن القادسية من "مقارعة" الكبار، وتحقيق الفوز على الأهلي والهلال والنصر، خلال الدور الأول، إلا أن مسيرته نحو تحقيق الإنجازات كانت تتوقف عند المحطة الأخيرة.

* تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر أمام الاتحاد (1-3).

* خسر مقعد المركز الثالث في دوري روشن، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2، بعد صعود النصر الذي فاز في قضيته ضد حارس نادي العروبة، لدى مركز التحكيم الرياضي، ليحصل على "3" نقاط مكنته من التأهل القاري.