ميشيلو مودريك، لاعب تشيلسي المنبوذ، يتدرب في نادٍ غير منتمي للدوري بينما يستمر الحظر المؤقت على النجم البالغ قيمته 89 مليون جنيه إسترليني بسبب تعاطي المنشطات
مودريك يتدرب مع نادٍ غير منتمي للدورينشر مودريك مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإعطاء لمحة عن وضعه الحالي في المنفى. أظهر الفيديو الجناح وهو يتدرب في ملعب هونيكروفت التابع لنادي ساوثرن ليج بريمير ساوث ديفيجن. في المقطع، يمكن رؤية مودريك وهو يزيف تسديدة خلف دمية تدريب صفراء على سطح اصطناعي قبل أن يطلق تسديدة بقدمه اليسرى التي هزت القائم ووجدت طريقها إلى الشباك. على الرغم من أن اختيار المكان غير معتاد بالنسبة لنجم الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه من المعلوم أن الملعب يبعد حوالي 40 دقيقة بالسيارة عن منزله في منطقة إمبريال وارف الفاخرة في فولهام.
مودريك لا يزال قيد الإيقاف
لم يشارك مودريك في أي مباراة رسمية مع البلوز منذ مباراة الدوري الأوروبي في نوفمبر 2024. بدأ كابوسه في ديسمبر من ذلك العام عندما ثبتت إصابته بمادة الميلدونيوم، وهي مادة محظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. بعد توجيه اتهام رسمي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في يونيو 2025، أصبح اللاعب الأوكراني غير مؤهل للعب. وقد أصر على براءته طوال العملية، على الرغم من أن الإجراءات القانونية لم توفر سوى القليل من الوضوح بشأن موعد صدور الحكم النهائي بشأن أهليته للعب على المدى الطويل.
أكد مودريك التهمة لمتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، وأعرب عن عدم تصديقه للوضع. وقال: "أستطيع أن أؤكد أنني تلقيت إخطارًا بأن العينة التي قدمتها إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحتوي على مادة محظورة. كان هذا صدمة كاملة لي، لأنني لم أستخدم قط أي مواد محظورة أو خرقت أي قواعد، وأنا أعمل عن كثب مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك. أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وأظل متفائلًا بأنني سأعود إلى الملعب قريبًا. لا يمكنني قول المزيد الآن بسبب سرية الإجراءات، لكنني سأفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".
التواصل مع المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي
في حين أن اللاعب الذي تبلغ قيمته 89 مليون جنيه إسترليني ظل بعيدًا عن الأضواء إلى حد كبير خلال فترة إيقافه المؤقت، إلا أنه قام بمحاولات متفرقة لإعادة التواصل مع قاعدة جماهيرية لم تشاهده كثيرًا على أرض الملعب. كان حاضرًا في احتفالات النادي بفوزه بكأس الدوري الأوروبي الصيف الماضي، على الرغم من عدم قدرته على اللعب. في يوم رأس السنة الجديدة، نشر على Instagram رسالة شكر صادقة لأولئك الذين دعموه خلال أصعب فترة مر بها في كرة القدم الإنجليزية.
في رسالة إلى مشجعيه، كتب مودريك: "عام جديد سعيد لجميع معجبي. أردت فقط أن أشكركم على دعمكم. أرى جميع رسائلكم وأقدرها حقًا، لذا أرجوكم لا تتخلوا عني كما أنا لا أتخلى عن نفسي. أتطلع إلى رؤيتكم قريبًا". لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تدريباته في أوكسبريدج تشير إلى اتجاه نحو حل، ولكن في الوقت الحالي، يظل نجم شاختار دونيتسك السابق أغلى متفرج في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ينتظر مصيره.
المستقبل غير المؤكد لاستثمار بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني
خضع فريق البلوز للعديد من التغييرات في التشكيلة والتوجه التكتيكي منذ آخر مباراة لعبها مودريك، ويبقى أن نرى أين سيكون مكانه في هرمية الفريق في حال رفع الحظر عنه. في الوقت الحالي، لا يزال التركيز منصبًا على المعركة القانونية التي يخوضها فريق محاميه في الخلفية. إلى أن تصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حكمه النهائي، من المرجح أن يواصل مودريك تدريباته الفردية، على أمل التوصل إلى حل يسمح له باستئناف مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.
