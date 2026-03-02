ميشيلو مودريك، لاعب تشيلسي المنبوذ، يتدرب في نادٍ غير منتمي للدوري بينما يستمر الحظر المؤقت على النجم البالغ قيمته 89 مليون جنيه إسترليني بسبب تعاطي المنشطات

لم يشارك مودريك في أي مباراة رسمية مع البلوز منذ مباراة الدوري الأوروبي في نوفمبر 2024. بدأ كابوسه في ديسمبر من ذلك العام عندما ثبتت إصابته بمادة الميلدونيوم، وهي مادة محظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. بعد توجيه اتهام رسمي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في يونيو 2025، أصبح اللاعب الأوكراني غير مؤهل للعب. وقد أصر على براءته طوال العملية، على الرغم من أن الإجراءات القانونية لم توفر سوى القليل من الوضوح بشأن موعد صدور الحكم النهائي بشأن أهليته للعب على المدى الطويل.

أكد مودريك التهمة لمتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، وأعرب عن عدم تصديقه للوضع. وقال: "أستطيع أن أؤكد أنني تلقيت إخطارًا بأن العينة التي قدمتها إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحتوي على مادة محظورة. كان هذا صدمة كاملة لي، لأنني لم أستخدم قط أي مواد محظورة أو خرقت أي قواعد، وأنا أعمل عن كثب مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك. أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وأظل متفائلًا بأنني سأعود إلى الملعب قريبًا. لا يمكنني قول المزيد الآن بسبب سرية الإجراءات، لكنني سأفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".