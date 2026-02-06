لا خلاف على صدارة ميسي .. مولر وسون وأفضل 25 لاعب في الدوري الأمريكي 2026-2027

مرحبًا بكم في التصنيف الذي سيُوقع هذا الكاتب على الأرجح في ورطة. إن تجميع أفضل 25 لاعبًا في الدوري الأمريكي MLS أمرٌ صعب. المركز الأول لن يكون مفاجأة على الإطلاق (إنه ميسي). لكن كل ما بينهما هو حيث يبدأ الجدل فعلاً.

المشكلة بسيطة: هناك الكثير من اللاعبين الجيدين جدًا في هذا الدوري الآن، وجميعهم يساهمون في فوز فرقهم بطرق مختلفة جدًا. لذلك تستند هذه التصنيفات إلى قليل من كل شيء - الأرقام، وانطباع العين، ونعم، قليلًا مما يعنيه اللاعبون فعليًا.

بعض الأمور التنظيمية: اللاعبون الذين تم التعاقد معهم هذا الموسم لا يشملهم التصنيف (مثل تيمو فيرنر). وكذلك الصفقات التي لم تُعلَن بالكامل بعد (أنظر إليكما، مينيسوتا وجيمس رودريغيز). كما أن الوجوه الأحدث التي تركت تأثيرًا فوريًا لكن مواسمها قُطعت بسبب الإصابة لن تكون ضمن القائمة أيضًا - عذرًا، وسام أبو علي.

وبخلاف ذلك، فلنبدأ بلا مقدمات…