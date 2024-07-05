ميسي ضد الإكوادور .. الساحر يحضر بجسده فقط في الكوبا، ولا تُجرب البانينكا مرة أخرى!

ليلة لم تكن سعيدة للنجم الأرجنتيني

في ليلة كادت أن تنتهي بكارثة، شق المنتخب الأرجنتيني طريقه نحو الدور نصف النهائي في كوبا أمريكا، بعد التغلب على الإكوادور بركلات الترجيح.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، حيث سجل ليساندرو مارتينيز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 35، وتعادل كيفن رودريجيز بعدها ليمنح فريقه الأمل في التغلب على أبطال العالم.

الركلات لم تكن عادية على الإطلاق، لأنها شهدت إهدار ليونيل ميسي الكرة الأولى بغرابة شديدة، ولكن ما كان طبيعيًا ومألوفًا، هو تألق الحارس إيميليانو مارتينيز الذي أصلح خطأ قائده وتصدى لركتين.

وبالحديث عن ميسي على وجه التحديد، دعونا نستعرض ما قدمه نجم إنتر ميامي خلال هذه المباراة..