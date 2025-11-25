غادر ميسي نادي طفولته في 2021 كلاعب حر بعد قضاء ما يقرب من عقدين هناك. ثم أتم انتقالاً مجانياً رفيع المستوى إلى باريس سان جيرمان، حيث قضى عامين قبل التوجه إلى إنتر ميامي في الولايات المتحدة.
اتفاق "رسمي" لم ير النور أبدًا.. كشف تفاصيل عودة ميسي "الفاشلة" إلى برشلونة في 2023!
ميسي لم يحصل على وداع لائق
حُرم الأسطورة الأرجنتيني من توديع الجماهير في الملعب بكتالونيا عند الإعلان عن رحيل عاطفي عن عمالقة الدوري الإسباني في 2021 بعد انتهاء عقده. ومع عدم قدرة برشلونة على تمويل تمديد العقد في تلك المرحلة بسبب قيود مالية شديدة، غادر ميسي إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر.
استمرت فترته في العاصمة الفرنسية لمدة عامين، وخلال تلك الفترة، حقق حلم حياته بالفوز بكأس العالم مع الأرجنتين حيث قاد "لا ألبيسيليستي" إلى لقبهم الثالث في قطر.
- Getty Images
كاد حفل العودة أن يتم في عام 2023
وفقاً لصحيفة "سبورت"، أعرب ميسي عن رغبته في العودة إلى برشلونة لأول مرة في يناير 2023 عندما تواصل مع مدرب "البلوجرانا" آنذاك تشافي هيرنانديز. تمتع الزميلان السابقان في برشلونة بنجاح كبير معاً كلاعبين، واعتقد تشافي أن عودة ميسي للفريق سترفع من مستوى التشكيلة، التي مضت في النهاية للفوز بلقب الدوري الإسباني 2022-23.
على مدار الأشهر القليلة التالية، بقي الثنائي على تواصل وتحدثا باستمرار لتحقيق العودة، حتى أن تشافي تحدث مع والد ميسي، خورخي، وأبلغ رئيس النادي جوان لابورتا، الذي كان متحمساً لاحتمالية عودة ميسي للنادي. كما تم إخبار تشافي من قبل مدير كرة القدم ماتيو أليماني بأن الدوري الإسباني (لاليجا) قد أعطى الموافقة على الانتقال.
الانهيار المفاجئ في المحادثات
تضيف صحيفة "سبورت" أن كل شيء كان يسير كما هو مخطط له، وقام العمالقة الكتالونيون بصياغة عقد لمدة عامين ليوقعه ميسي بمجرد أن يصبح لاعباً حراً في صيف 2023. ومع ذلك، تغيرت الأمور بشكل جذري في أبريل عندما اتصل خورخي ميسي بتشافي بتحديث مدمر: "يقولون لي إن الأمر لن يحدث، وأن الدوري الإسباني لا يعطي الموافقة".
سرعان ما غير برشلونة موقفه حيث فهموا أن إعادة ميسي لن تكون مجدية مالياً بالنسبة لهم، مع ضرورة الامتثال لقواعد تسجيل اللاعبين في الدوري الإسباني. سئم ميسي في النهاية من الانتظار ووافق على الانضمام إلى إنتر ميامي بدلاً من ذلك.
- Getty Images Sport
هل لا يزال بإمكان ميسي العودة إلى برشلونة؟
لا توجد إمكانية لعودة ميسي إلى برشلونة بشكل دائم، حيث يواصل مطاردة الحلم الأمريكي في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي. لقد التزم مؤخراً بعقد جديد مدته ثلاث سنوات سيأخذه إلى ما بعد عيد ميلاده الأربعين وعبر موسم 2028 في الولايات المتحدة.
كما نأى برشلونة بنفسه عن خطوة استعارة ميسي في فترة توقف الدوري الأمريكي، حيث قال لابورتا في مقابلة حديثة: "عودة ليو ميسي كلاعب هي شيء غير واقعي ببساطة. في الوقت الحالي، لديه عقد مع إنتر ميامي. النادي يبني مشروعاً للحاضر والمستقبل. الأمر معقد، وإذا عشت في الماضي فبالكاد تتقدم للأمام".
سيعود ميسي للعمل مع "الهيرونز" (لقب إنتر ميامي) في 30 نوفمبر حيث يواجهون نيويورك سيتي إف سي في نهائي المؤتمر الشرقي. اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً على بعد مباراتين فقط من قيادة ميامي لأول لقب لهم في كأس الدوري الأمريكي.