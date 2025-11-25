اتفاق "رسمي" لم ير النور أبدًا.. كشف تفاصيل عودة ميسي "الفاشلة" إلى برشلونة في 2023!

حُرم الأسطورة الأرجنتيني من توديع الجماهير في الملعب بكتالونيا عند الإعلان عن رحيل عاطفي عن عمالقة الدوري الإسباني في 2021 بعد انتهاء عقده. ومع عدم قدرة برشلونة على تمويل تمديد العقد في تلك المرحلة بسبب قيود مالية شديدة، غادر ميسي إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر.

استمرت فترته في العاصمة الفرنسية لمدة عامين، وخلال تلك الفترة، حقق حلم حياته بالفوز بكأس العالم مع الأرجنتين حيث قاد "لا ألبيسيليستي" إلى لقبهم الثالث في قطر.