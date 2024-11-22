رقصة أخيرة مع برشلونة و"بروفة" سعودية .. الصفقة "الترانزيت" التي ينتظرها ميسي ويحلم بها عشاقه في يناير!

وجهات محتملة للنجم الأرجنتيني قبل انطلاق الموسم القادم

كتب فريق أتلانتا يونايتد نهاية موسم ليونيل ميسي مبكرًا، بعدما أخرج إنتر ميامي من المراحل الإقصائية بالدوري الأمريكي، ليصبح السؤال هنا .. ماذا يفعل النجم الأرجنتيني حتى بداية الموسم الجديد في 2025؟

النسخة القادمة من الدوري الأمريكي ستبدأ في نهاية فبراير من العام القادم، مما يعني أن ليو سيحصل على فترة طويلة من الراحة، ستُحرم خلالها جماهيره من رؤيته في الملاعب.

هل يقرر ميسي أن يفعل "لا شيء" في تلك الفترة؟ أم يتجه للانتقال إلى فريق آخر بشكل مؤقت "ترانزيت" حتى بداية الموسم القادم؟ تييري هنري فعلها من قبل مع آرسنال، عندما عاد للفريق اللندني في يناير 2012، قبل أن يعود بعدها إلى نيويورك ريد بولز في وقت لاحق، فهل يكررها نظيره الأرجنتيني في الميركاتو الشتوي القادم؟