إنتر ميامي ونيو إنجلاند .. ليلة تاريخية لميسي صنعها وحده وهو يلعب كقلب دفاع!

النجم الأرجنتيني لا يتوقف عن التسجيل

ليلة تاريخية أخرى عاشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، عقب انتصاره على نيو إنجلاند، في المباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بجولة جديدة من الدوري الأمريكي.

المواجهة انتهت بفوز إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف، حيث تكفل النجم الأرجنتيني بتسجيل الثنائية التي منحت فريقه الفوز بالدقيقتين 27 و38 من عمر اللقاء.

وتعني هذه المباراة الكثير لليو وإنتر ميامي، حيث تعتبر هي الرابعة التي يفوز فيها الفريق في الموسم العادي على التوالي، مواصلًا سلسلة اللاهزيمة التي يعيشها في آخر 5 مباريات..