ميسي النجم الأول فى أمريكا ولكن .. لويس سواريز يسحب البساط في ميامي!

لويس سواريز يتفوق على ميسي!

يتألق النجم الأوروجوياني لويس سواريز، منذ انتقاله لفريق إنتر ميامى الأمريكي وقد أخرس جميع المشككين في قدراته.

وبالتأكيد سيظل ليونيل ميسي، هو النجم الحقيقي لفريق إنتر ميامى حتى فى غيابه، وسيظل سواريز، هو الصديق المقرب للنجم الأرجنتيني ومساعده الوفى على مدار مسيرتهم اللامعة معًا في برشلونة وحاليًا مع إنتر ميامى.

ونجح ميسي، في جمع أصدقائه السابقين معه بفريق إنتر ميامى على أمل استعادة أمجاد الماضى وضم الفريق الأمريكي كل من بوسكيتس، وجوردي ألبا، ولويس سواريز.

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وحتى الآن يقدم لويس سواريز، أفضل مستوياته ويقود إنتر ميامى إلى الأمام ويعوض غياب ميسي، لذلك أصبح هو نجم إنتر ميامى الحالى وليس النجم الأرجنتينى.