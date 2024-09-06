لا ميسي لا مشكلة .. رسالة قوية من الأرجنتين وسكالوني في ثلاثية "تأكيد العقدة" أمام تشيلي

انتصار مثير يحافظ للأرجنتين على الصدارة

لا ميسي؟ لا مشكلة، ربما هو العنوان الأنسب لليلة التي قضاها المنتخب الأرجنتيني خلال فوزه على تشيلي بالجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نجم إنتر ميامي لم يظهر في أي مباراة تنافسية من أي نوع، منذ نهائي كوبا أمريكا 2024 الذي تعرض فيه لإصابة قوية، ويبدو أن رجال المدرب ليونيل سكالوني أصبجوا يجيدوا التعامل مع غيابه بأفضل صورة ممكنة.

حامل لقب كأس العالم قطر 2022 انتظر حتى الدقيقة 48 من عمر اللقاء لتسجيل الهدف الأول، قبل أن يضيف خوليان ألفاريز الهدف الثاني بالدقيقة 84، بينما اختتم باولو ديبالا الثلاثية بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبعد هذه الثلاثية الممتعة، يستعرض موقع Goal لأبرز اللمحات من هذه المواجهة المثيرة بتصفيات المونديال..