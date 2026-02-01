Goal.com
مباشر
Atletico Nacional v Inter MiamiGetty Images Sport

ضرب العارضة ولكن الصفقة الجديدة خطفت الأنظار .. ميسي يتألق في ثاني مباريات إنتر ميامي الودية

حقق إنتر ميامي فوزًا دراميًا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية ضد أتلتيكو ناسيونال في ميديين، حيث سجل لويس سواريز هدفًا وظهر جيرمان بيرتيرامي لأول مرة مع النادي. لعب ليونيل ميسي 76 دقيقة، بينما حسم هدف ذاتي في الدقائق الأخيرة فوز ميامي الأول في الموسم التحضيري بعد خسارة صعبة في بيرو.

  • FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

    سواريز يسجل هدفاً

    كانت هذه أول انتصار لميامي في الموسم التحضيري أمام ملعب أتاناسيو جيراردوت المكتظ بالجماهير، لكنها لم تكن مهمة سهلة.

    سجل الفريق الكولومبي الهدف الأول في الدقيقة 25 عندما سدد خوان مانويل رينجيفو تسديدة بعيدة المدى تجاوزت الحارس، ليكافئ بذلك هيمنة أتلتيكو ناسيونال في بداية المباراة. رد إنتر ميامي بعد الاستراحة، مستفيدًا من خطأ دفاعي عندما ارتطمت تسديدة ليونيل ميسي بالقائم قبل أن يتفاعل سواريز بسرعة ليحرز هدف التعادل.

    • إعلان
  • Atletico Nacional v Inter MiamiGetty Images Sport

    أول مباراة لبيرتيرامي في ميامي

    بعد تسجيله الهدف بوقت قصير، تم استبدال سواريز ببيرتيرامي، الذي دخل الملعب مرتديًا القميص رقم 19 وأظهر على الفور تفاهمًا واعدًا مع زملائه. شارك اللاعب الدولي المكسيكي في أفضل الهجمات التي شنها ميامي وكاد يسجل تمريرة حاسمة عندما مرر الكرة إلى ماتيو سيلفيتي، الذي سددها لكنها مرت بجوار المرمى.

  • Atletico Nacional v Inter MiamiGetty Images Sport

    ميسي يتألق في ميديلين

    ميسي، الذي لعب 76 دقيقة لإسعاد الجماهير الحاضرة، نسق عدة لحظات حاسمة قبل أن يغادر الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير. وعندما بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، سجل إنتر ميامي هدف الفوز المحظوظ في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سدد لاعب الوسط إلكين ريفيرو الكرة عن طريق الخطأ في شباك فريقه.

  • FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يأتي هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية لفريق خافيير ماسكيرانو بعد خسارته في مباراة ما قبل الموسم أمام أليانزا ليما. سيواصل إنتر ميامي استعداداته في الإكوادور، حيث سيواجه برشلونة SC في 7 فبراير، وهي مباراة ستسمح لميسي وبيرتيرامي وسواريز ورودريجو دي بول بتعزيز التناغم بينهم على أرض الملعب.

الدوري الكولومبي
أتلتيكو ناسيونال crest
أتلتيكو ناسيونال
NAC
أميركا دي كالي crest
أميركا دي كالي
AMC
وديات الأندية
برشلونة جواياكويل crest
برشلونة جواياكويل
BSC
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0