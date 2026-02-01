ضرب العارضة ولكن الصفقة الجديدة خطفت الأنظار .. ميسي يتألق في ثاني مباريات إنتر ميامي الودية

كانت هذه أول انتصار لميامي في الموسم التحضيري أمام ملعب أتاناسيو جيراردوت المكتظ بالجماهير، لكنها لم تكن مهمة سهلة.

سجل الفريق الكولومبي الهدف الأول في الدقيقة 25 عندما سدد خوان مانويل رينجيفو تسديدة بعيدة المدى تجاوزت الحارس، ليكافئ بذلك هيمنة أتلتيكو ناسيونال في بداية المباراة. رد إنتر ميامي بعد الاستراحة، مستفيدًا من خطأ دفاعي عندما ارتطمت تسديدة ليونيل ميسي بالقائم قبل أن يتفاعل سواريز بسرعة ليحرز هدف التعادل.