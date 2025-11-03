"قد أنضم لهذا الفريق"! .. ميريح ديميرال يتحدث عن مستقبله وسط أزمة مباراة النصر ومحاولات الأهلي تجديد عقده

ووسط كل الجدل سالف الذكر.. كشف النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة في الملاعب السعودية.

وقال ديميرال في حوار مع صحيفة "أبولا"، مساء اليوم الإثنين: "أنا سعيد كوني أحد اللاعبين الأساسيين في المشروع الرياضي السعودي.. راضٍ عن سير الأمور في البلاد، وعن تنفيذ كل الخطط التي تم وعدنا بها؛ عندما تم التوقيع معنا".

وأضاف المدافع التركي البالغ من العمر 27 سنة: "لكنني لا أريد وضع خطط للمستقبل.. لا أحد يعلم ما تخبئه الأيام القادمة في حياتنا".

ورغم عدم تخطيطه للمستقبل كما ذكر؛ إلا أن ميريح ديميرال أعلن أنه قد ينضم للعملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة، في يومٍ من الأيام.

ومثّل ديميرال الفئات السنية لنادي سبورتنج لشبونة، في بداية مسيرته الكروية؛ ولكنه اكتفى بخوض مباراة رسمية واحدة فقط مع الفريق الأول، قبل الرحيل.

وشدد ديميرال على أن عدم حصوله على فرصته مع فريق سبورتنج لشبونة الأول، أمر أحزنه بشكلٍ كبير؛ خاصة أنه كان يحب هذا النادي.

واختتم مدافع الفريق الأهلاوي تصريحاته؛ بالقول: "لذلك.. لا أستبعد إمكانية العودة إلى هذا الفريق، مجددًا".