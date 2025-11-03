Al Ahli v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"قد أنضم لهذا الفريق"! .. ميريح ديميرال يتحدث عن مستقبله وسط أزمة مباراة النصر ومحاولات الأهلي تجديد عقده

ماذا قال مدافع النادي الأهلي عن مستقبله؟!..

تحدث النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ وسط الكثير من الجدل المُتعلق به، في الوقت الحالي.

ويرتبط ديميرال البالغ من العمر 27 سنة، بعقدٍ مع الفريق الأهلاوي حتى 30 يونيو من عام 2026؛ حيث يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر، بداية من شهر يناير القادم.

    جدل كبير بشأن ميريح ديميرال في الوقت الحالي

    النجم التركي ميريح ديميرال غير واضح حتى الآن؛ هل سيجدد عقده مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أم سيفضل خوض تجربة جديدة.

    الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو ذكر في وقتٍ سابق، أن الأهلي وضع التجديد مع ديميرال على رأس أولوياته؛ في محاولة للحفاظ عليه خلال الفترة القادمة، وسط رغبة أندية أوروبية في التعاقد معه.

    وبعيدًا عن مستقبله.. أثار النجم التركي جدلًا واسعًا في اليومين الماضيين؛ بعدما تفاعل مع أحداث مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ديميرال وضع رموز تعبيرية ساخرة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ تعليقًا على "ركلة الجزاء" التي تم احتسابها للنصر ضد الفيحاء، وجاء منها هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 90+14.

    بعدها.. وجه أحد المشجعين إهانات قوية للغاية إلى ميريح ديميرال؛ ليعلن النادي الأهلي تحركه قانونيًا، للحفاظ على حقوق لاعبه.

    ميريح ديميرال يتحدث عن مستقبله مع الساحرة المستديرة

    ووسط كل الجدل سالف الذكر.. كشف النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة في الملاعب السعودية.

    وقال ديميرال في حوار مع صحيفة "أبولا"، مساء اليوم الإثنين: "أنا سعيد كوني أحد اللاعبين الأساسيين في المشروع الرياضي السعودي.. راضٍ عن سير الأمور في البلاد، وعن تنفيذ كل الخطط التي تم وعدنا بها؛ عندما تم التوقيع معنا".

    وأضاف المدافع التركي البالغ من العمر 27 سنة: "لكنني لا أريد وضع خطط للمستقبل.. لا أحد يعلم ما تخبئه الأيام القادمة في حياتنا".

    ورغم عدم تخطيطه للمستقبل كما ذكر؛ إلا أن ميريح ديميرال أعلن أنه قد ينضم للعملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة، في يومٍ من الأيام.

    ومثّل ديميرال الفئات السنية لنادي سبورتنج لشبونة، في بداية مسيرته الكروية؛ ولكنه اكتفى بخوض مباراة رسمية واحدة فقط مع الفريق الأول، قبل الرحيل.

    وشدد ديميرال على أن عدم حصوله على فرصته مع فريق سبورتنج لشبونة الأول، أمر أحزنه بشكلٍ كبير؛ خاصة أنه كان يحب هذا النادي.

    واختتم مدافع الفريق الأهلاوي تصريحاته؛ بالقول: "لذلك.. لا أستبعد إمكانية العودة إلى هذا الفريق، مجددًا".

    أرقام ميريح ديميرال مع النادي الأهلي

    انضم ميريح ديميرال إلى الأهلي في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي.

    صفقة ديميرال كلفت خزينة النادي الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ17 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الأهلاوي.. لعب المدافع التركي 78 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، وصانعًا 4 آخرين.

    ويُعد الفريق الأهلاوي أكثر نادٍ مثّله ديميرال في المباريات الرسمية؛ كاسرًا رقمه مع أتالانتا، والذي لعب معه 70 لقاءً.

    وتوّج ميريح ديميرال بلقبين رسميين مع الأهلي؛ هما دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في أربع، خلال أول 7 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".