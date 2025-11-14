أشاد بنجم يوفنتوس وسر مؤثر وراء رقم 28 .. ديميرال: الأهلي أكبر نادٍ جماهيري في تاريخ السعودية!

أعرب التركي ميريح ديميرال، نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالأجواء في السعودية، كما أغدق الحديث حول الراقي، والذي وصفه بأنه أفضل وأكبر نادٍ سعودي يملك قاعدة جماهيرية في المملكة.

مع دخوله الموسم الثالث، لا يزال ديميرال أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، والذي سطّر تاريخًا كبيرًا مع الراقي، بعدما ساهم في فوزه بأول بطولة قارية في تاريخه، بعد صعوده على منصة التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، في موسم 2024-2025.

وتطرق ديميرال للحديث عن هدفه مع الأهلي، وسر ارتداء رقم "28"، كما أشاد بالمشروع السعودي، فيما تحدث أيضًا عن نجم فريقه الأسبق، يوفنتوس، وحلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.