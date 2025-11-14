Al Hilal v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أشاد بنجم يوفنتوس وسر مؤثر وراء رقم 28 .. ديميرال: الأهلي أكبر نادٍ جماهيري في تاريخ السعودية!

أعرب التركي ميريح ديميرال، نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالأجواء في السعودية، كما أغدق الحديث حول الراقي، والذي وصفه بأنه أفضل وأكبر نادٍ سعودي يملك قاعدة جماهيرية في المملكة.

مع دخوله الموسم الثالث، لا يزال ديميرال أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، والذي سطّر تاريخًا كبيرًا مع الراقي، بعدما ساهم في فوزه بأول بطولة قارية في تاريخه، بعد صعوده على منصة التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، في موسم 2024-2025.

وتطرق ديميرال للحديث عن هدفه مع الأهلي، وسر ارتداء رقم "28"، كما أشاد بالمشروع السعودي، فيما تحدث أيضًا عن نجم فريقه الأسبق، يوفنتوس، وحلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

  • "أرتدي رقم 28 من أجل والدتي"

    وفي حديثه عبر قناة AA Spor، تحدث ميريح ديميرال، من داخل غرفة ملابس الأهلي، عن سر ارتداء القميص رقم 28، مؤكدًا أنه يرمز إلى والدته الراحلة.

    وأضاف ديميرال ضاحكًا أنه حاول ارتداء نفس الرقم مع منتخب تركيا، إلا أنه لم يتمكن من تغييره، لأن الحد الأقصى للأرقام المسموح بارتدائها هو "22".

    هدف ديميرال مع الأهلي

    وتطرق ميريح ديميرال للحديث أيضًا عن تجربته مع الأهلي، مضيفًا أن الهدف الأهم بالنسبة إليه، من تسجيل الأهداف، هو عدم استقبال الأهداف.

    وقال ديميرال إن الأهلي استقبل أقل عدد من الأهداف في العامين الماضيين، ما يجعله أفضل دفاع في السعودية، مبديًا تمنياته بأن يواصل الفريق على هذا المنوال، هذا الموسم أيضًا.

    وتحدث ديميرال عن نفسه، مع استعراض لقطات له برفقة عائلته، حيث قال إنه خارج الملعب شخص مختلف تمامًا، حيث يتسم بالهدوء، ولكن كل شيء يتغير في الميدان.

  • الناس في السعودية يحترمونني للغاية

    وأشاد ديميرال بالأجواء في المملكة، قائلًا إنه يلقى ترحابًا كبيرًا والناس يعاملونه باحترام كبير، كما أن المرافق والملاعب على مستوى عالٍ للغاية، فيما يتجه الأهلي أيضًا لبناء مرافق جديدة.

    وشدد مدافع الأهلي على قوة أجواء المنافسة في السعودية، في ظل امتلاك نجوم عالميين في الفرق الأخرى، على غرار كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومالكوم وكريم بنزيما، حسبما أشار.

    حلم المونديال وفخره بنجم يوفنتوس

    وتطرق ديميرال للحديث عن حلم الوصول إلى كأس العالم 2026، رغم صعوبة موقع المنتخب التركي في مجموعة التصفيات، التي تجعله في منافسة قوية مع إسبانيا، من أجل التأهل المباشر.

    وقال ديميرال إن منتخب تركيا يضم جيلًا جيدًا للغاية، ولاعبي كرة قدم موهوبين جدًا، مضيفًا "عندما أرى زملائي في الفريق، وأكون معهم، أرى رغبة الجميع في المشاركة بكأس العالم".

    ورغم الخسارة الثقيلة التي مني بها منتخب تركيا أمام إسبانيا، بسداسية نظيفة، في مباراة الجولة السادسة من التصفيات، إلا أنه استعاد توازنه بفوز كبير على بلغاريا (6-1) وجورجيا (4-1)، ليواصل حلم المنافسة على التأهل.

    وأضاف ديميرال إن أكبر ميزة يتمتع بها منتخب تركيا هي أنه لا يستسلم أبدًا، على أرض الملعب، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يمثل الأولوية بالنسبة له، وهو كل شيء.

    وتطرق ديميرال للحديث عن زميله كينان يلديز، نجم يوفنتوس، قائلًا "أنا فخور به، أولًا وقبل كل شيء لأنه يرتدي القميص 10 في يوفنتوس ويعتبر قائدًا للفريق، إنه يعمل بجد وهو متواضع للغاية وشاب رائع".

    تضارب الأنباء حول مستقبل ديميرال

    وتأتي تصريحات ميريح ديميرال، تزامنًا مع الأنباء المتداولة التي تثير الجدل حول مستقبله مع الأهلي، في ظل تلقيه العديد من العروض التي ترغب في ضمه، خلال المرحلة المُقبلة.

    وأفادت تقارير تركية، بأن نادي فنربخشه أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم ديميرال، فضلًا عن اهتمام من أندية إسبانيا وإيطالية، إلا أن المدافع الدولي يبدو مرتاحًا مع الراقي، وأقرب لتجديد عقده.

    وانتقل ميريح ديميرال "27 عامًا"، إلى صفوف الأهلي، في صيف 2023، قادمًا من أتلانتا الإيطالي، مقابل 17 مليون يورو، بعد مسيرة تنقل فيها بين أندية سبورتنج لشبونة وألانيا سبور وساسولو ويوفنتوس.

    وشارك ديميرال في 79 مباراة بقميص الأهلي، منذ انتقاله إليه، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، كما قاد الراقي لحصد لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي في هونج كونج.

  • مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    واستعاد الأهلي توازنه مع مدربه ماتياس يايسله، في ظل نتائج الفريق "المتذبذبة" في مسابقة دوري روشن السعودي، بعد فوزه على الاتحاد، في ديربي الجولة الثامنة، بنتيجة (1-0).

    الأهلي لم يتذوق طعم الخسارة على مدار الموسم الحالي، سوى في مباراة بيراميدز في نهائي كأس القارات الثلاث ضمن بطولة إنتركونتينيتال 2025، فيما حقق 4 انتصارات و4 تعادلات في دوري روشن، بينما حقق 3 انتصارات وتعادلًا في دوري أبطال آسيا للنخبة.

