ميركاتو الشتاء يشتعل مبكرًا .. خطوة "رسمية" من الهلال لحسم أولى الصفقات والاتحاد يدخل المنافسة

تطورات مهمة في سوق الميركاتو..

رغم تبقي شهرين على فتح باب الانتقالات الشتوية "يناير 2026"؛ إلا أن المنافسة اشتعلت بين كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، لحسم مجموعة من الصفقات.

ووجه ناديا الهلال والأهلي أعينهم صوب صفقة محلية مهمة، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ قبل أن يدخل الاتحاد المنافسة، في الساعات القليلة الماضية.

  Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro League

    تحرك رسمي من الهلال لحسم أولى الصفقات الشتوية

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء يوم الجمعة، عن تحرك رسمي من إدارة شركة نادي الهلال؛ للتعاقد مع مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج الأول لكرة القدم.

    الصحيفة أعلنت إرسال الهلال "إشعارًا رسميًا" إلى نادي الخليج؛ من أجل الجلوس مع هوساوي وبدء التفاوض معه، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    وأوضحت الصحيفة أن إدارة الخليج رفضت طلب الهلال، بالجلوس مع اللاعب؛ مشددة على مسؤولي الزعيم بأن التفاوض سيكون بين الناديين، فقط.

  Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro League

    الاتحاد يقتحم صفقة مراد هوساوي في الساعات الأخيرة

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق فقط.. صحيفة "الرياضية" أكدت أن إدارة شركة نادي الاتحاد، دخلت في صفقة مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج الأول لكرة القدم، في الساعات القليلة الماضية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد، أجرت اتصالات شفهية بنظيرتها في الخليج؛ لمعرفة الشروط المطلوبة لحسم صفقة هوساوي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    ونوهت إلى أن تحركات الاتحاد، لم تصل إلى أن تكون رسمية - حتى الآن -؛ على عكس ما فعله نادي الهلال، الذي أرسل إشعارًا إلى الخليج.

    واختتمت الصحيفة خبرها، بالكشف عن اهتمام عدة أندية أخرى بهوساوي، إلى جانب كل من الهلال والاتحاد؛ حيث قيل سابقًا إن الأهلي والقادسية يرغبان في كسب خدمات اللاعب الشاب، بالفعل.

  murad hawsawi Al-Khaleej

    مسيرة مراد هوساوي مع عالم الساحرة المستديرة

    مراد هوساوي البالغ من العمر 24 سنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي أحد؛ حيث تدرج في مختلف الفئات السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2022.

    وفي صيف 2024.. انتقل هوساوي من أحد إلى فريق الخليج الأول لكرة القدم؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

    وخلال صيف العام الحالي "2025"؛ انتقل متوسط الميدان الشاب إلى نادي الخليج بشكلٍ نهائي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2029.

    ومع الخليج.. سجل مراد هوساوي هدفين وصنع مثلهما، خلال 40 مباراة رسمية شارك فيها بمختلف المسابقات، حتى الآن.

  Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions League

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 17.

    * فوز: 12.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 36.

    * أهداف مستقبلة: 16.

  Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

  Al Ahli v Al Shabab - Saudi Pro League

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في أربع، خلال أول 7 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".