ميركاتو الاتحاد .. صالح الشهري يرغب في الرحيل وسيرجيو كونسيساو يوافق على ضم نجم النصر

وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من مجلس إدارة ناديه؛ التعاقد مع جناح محلي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

الموقع كشف عن أن إدارة الاتحاد، عرضت اسم النجم عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، على كونسيساو في الساعات الماضية؛ لأخذ رأيه.

وأشار الموقع إلى أن المدير الفني البرتغالي، وافق على التعاقد مع غريب؛ حيث سيبدأ العميد التحرك للتوقيع معه، في الساعات القادمة.

ويريد الاتحاد استغلال دخول اللاعب "الفترة الحرة" من عقده؛ وسط رغبة من الإدارة النصراوية أيضًا، في التجديد معه.