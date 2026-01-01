Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Social
أحمد فرهود

ميركاتو الاتحاد .. صالح الشهري يرغب في الرحيل وسيرجيو كونسيساو يوافق على ضم نجم النصر

تطورات مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد حاليًا، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

وعانى الاتحاد من تذبذب كبير في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ولكنه بدأ يتعافى تدريجيًا مؤخرًا، بتحقيق 4 انتصارات متتالية.

    سيرجيو كونسيساو يوافق على ضم نجم النصر

    وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من مجلس إدارة ناديه؛ التعاقد مع جناح محلي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    الموقع كشف عن أن إدارة الاتحاد، عرضت اسم النجم عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، على كونسيساو في الساعات الماضية؛ لأخذ رأيه.

    وأشار الموقع إلى أن المدير الفني البرتغالي، وافق على التعاقد مع غريب؛ حيث سيبدأ العميد التحرك للتوقيع معه، في الساعات القادمة.

    ويريد الاتحاد استغلال دخول اللاعب "الفترة الحرة" من عقده؛ وسط رغبة من الإدارة النصراوية أيضًا، في التجديد معه.

  • صالح الشهري يرغب في الرحيل عن الاتحاد

    وعلى جانب آخر.. أكد موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، طلب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الرحيل في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    هذا النجم هو الدولي المخضرم صالح الشهري، مهاجم الفريق الاتحادي؛ الذي انضم إلى النادي صيف 2024، قادمًا من عملاق الرياض الهلال.

    وشدد الموقع على أن الشهري، تلقى عرضًا من أحد الأندية؛ وسط ترحيب كبير من اللاعب، بالانتقال إليه في الشتوية.

    ترحيب المهاجم الدولي المخضرم بالرحيل عن الاتحاد؛ هو رغبته في اللعب دقائق عديدة مع ناديه الجديد، لتعزيز جاهزيته للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

    ويُشارك منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالتعاون مع المكسيك وكندا.

    أرقام عبدالرحمن غريب مع النصر

    عبدالرحمن غريب البالغ من العمر 28 سنة، انتقل من الأهلي إلى النصر في صيف عام 2022؛ حيث يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأصفر، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ ذلك الوقت.. شارك غريب في 109 مباريات مع الفريق النصراوي، في مختلف المسابقات الرسمية؛ مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 27 آخرين.

    ورغم أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر، اعتمد على غريب في بعض المباريات، بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه بدأ يهمشه تمامًا، في الفترة الأخيرة.

    ولم يتوّج عبدالرحمن غريب بأي لقب رسمي مع النصر؛ مكتفيًا بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع موسم 2023-2024.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 11 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 6 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

