ميركاتو الاتحاد: خطة ترميم الدفاع "ممتازة ولكنها مُكلفة".. وإياكم والصفقة التبادلية مع النصر!

هل ينجح الاتحاد في خطته؟!..

يُسابق مجلس إدارة نادي الاتحاد "الزمن"؛ وذلك في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

تدعيم الفريق الأول؛ لن يكون "رفاهية" بالنسبة للإدارة الاتحادية، بل هو أمر ضروري لإحتواء الغضب الجماهيري الكبير.

نعم.. جماهير الاتحاد تُعيش في حالة غضب شديدة؛ بعد التراجع الكبير في أداء ونتائج الفريق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وحسب آخر التقارير؛ وضع مسؤولو الاتحاد التعاقد مع قلب دفاع "محلي"، على رأس أولوياتهم في الميركاتو الشتوي الحالي.

وبالفعل.. يُعاني العميد من  نقصٍ عددي وقلة جودة "معًا"، في مركز قلب الدفاع؛ ما جعل الوصول إلى شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، أمرًا سهلًا للمنافسين.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الخلفي لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ مع تحليل اللاعب الأنسب للنادي، وكذلك فكرة "الصفقة التبادلية" المقترحة مع النصر..

    3 أسماء دولية.. الاتحاد يُحدد اختياراته لتدعيم قلب الدفاع

    وضع مجلس إدارة نادي الاتحاد، 3 مدافعين سعوديين دوليين على رأس اهتماماته؛ للتعاقد مع أحدهم بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    هذه الأسماء الدولية التي وضعها الاتحاد على رأس اهتماماته، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول؛ هم:

    * أولًا: عبدالإله العمري "النصر".

    * ثانيًا: جهاد ذكري "القادسية".

    * ثالثًا: وليد الأحمد "التعاون".

    ووفقًا لآخر التقارير المحلية؛ قدّم الاتحاد عروضًا للأندية الثلاثة، من أجل حسم إحدى هذه الصفقات في أسرع وقتٍ ممكن.

    لكن.. يبدو أن الأمر لن يكون سهلًا أبدًا؛ حيث يطالب النصر والقادسية بمبلغ يتراوح بين "70 و80 مليون ريال سعودي"، بينما لم يرد التعاون حتى الآن.

    ومع مُعاناة الاتحاد من أزمة مالية أساسًا؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: "هل يستطيع النادي دفع هذا المبلغ لتدعيم مركز قلب الدفاع؟!".

    مميّزات وعيوب الثلاثي "المرشح" لتدعيم دفاع الاتحاد

    بعيدًا عن المبلغ المطلوب.. يجب الوقوف على إمكانات النجوم الثلاثة؛ الذين رشحهم نادي الاتحاد لتدعيم مركز قلب الدفاع، وهم: "عبدالإله العمري، جهاد ذكري ووليد الأحمد".

    * أولًا: عبدالإله العمري "29 سنة - النصر":

    مدافع بخبرات كبيرة للغاية، وذلك بحكم تواجده في نادٍ جماهيري بحجم النصر؛ كما أنه يُجيد مهارات التمرير بشكلٍ رائع، ما يُساهم في بناء اللعب من الخلف للأمام.

    ويمتاز العمري كذلك بالقوة البدنية؛ إلى جانب التضحيات الكبيرة في الالتحامات، والكرات المشتركة مع المنافسين.

    إلا أن أكثر ما يُعيب هذا المدافع المخضرم؛ هو "الاندفاع الزائد" في بعض اللقطات، الذي يجعله يتسبب في ركلات جزاء أو الحصول على "كروت ملونة".

    * ثانيًا: وليد الأحمد "26 سنة - التعاون":

    أبرز ما يُميّز هذا المدافع الدولي؛ هو التمركز الذكي فوق أرضية المستطيل الأخضر، إلى جانب قراءة لعب المنافس.

    أيضًا.. يتمتع الأحمد بقوة بدنية كبيرة؛ مع الصلابة في الالتحامات الهوائية والأرضية، التي تحبط الكثير من الهجمات.

    وما يُعيب هذا المدافع؛ هو "البطء النسبي" في تغطية المساحات، الأمر الذي يمنح المنافس أفضلية أمامه في هذه الجزئية.

    * ثالثًا: جهاد ذكري "24 سنة - القادسية":

    يُعد المثال الحي في الملاعب السعودية، لمفهوم المدافع العصري؛ وذلك بسبب مجموعة من الأمور؛ على النحو التالي:

    1- إمكانية اللعب بنفس الجودة؛ في خطتي الرباعي أو الثلاثي الدفاعي.

    2- تطبيق أسلوب الضغط العالي؛ بطريقة أكثر من رائعة.

    3- التغطية المميّزة على الظهيرين.

    وأكثر ما يُعيب ذكري حقًا؛ هو أنه أحيانا ما يرتكب "هفوات سهلة" بسبب عدم التركيز، خاصة في المباريات الكبيرة.

    لماذا عبدالإله العمري "المدافع الأنسب" للاتحاد؟

    وبعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ من الممكن أن نعتبر أن صفقة مدافع نادي النصر عبدالإله العمري، هي الأنسب بالفعل لعملاق جدة الاتحاد.

    مُناسبة صفقة العمري للاتحاد؛ تأتي بسبب جمعه بين الخبرة والقوة البدنية وجودة بناء اللعب، إلى جانب كونه يعلم "خبايا" العميد جيدًا.

    وسبق للعمري أن مثّل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم موسم 2024-2025، وذلك على سبيل الإعارة من النصر؛ بل وقاد العميد مع باقي زملائه، للتتويج بثنائية "دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين".

    وهذا الأمر تحديدًا يُعطي العمري، أفضلية أمام الثنائي وليد الأحمد وجهاد ذكري؛ لتمثيل العميد الاتحادي، في الفترة القادمة.

    وهُناك نقطة قد تلعب لمصلحة الاتحاد، في حسم صفقة العمري، وأخرى تقف عقبة كبيرة أمامه؛ وذلك على النحو التالي:

    * النقطة التي تلعب مع الاتحاد: رغبة العمري الكبيرة في تمثيل العميد؛ حسب ما تردد سابقًا.

    * النقطة التي تقف ضد الاتحاد: المبلغ الذي يطلبه النصر "80 مليون ريال"؛ حسب موقع "365Scores".

    إلى الاتحاد.. ستخسر إذا وافقت على "الصفقة التبادلية" مع النصر!

    وأخيرًا.. لنتحدث عن أمر تم طرحه بقوة في الأيام الماضية؛ وهو إمكانية إتمام "صفقة تبادلية" بين ناديي النصر والاتحاد، يكون أحد طرفيها المدافع الدولي عبدالإله العمري.

    "الصفقة التبادلية" تحدث عنها الإعلاميان بتال القوس وعبدالعزيز المريسل؛ وذلك من أجل تخفيض سعر العمري وتحسين جودة الفريق النصراوي، على النحو التالي:

    * القوس: أعلن موافقة النصر على التخلي عن العمري للاتحاد؛ مقابل استعارة الجناح الفرنسي موسى ديابي.

    * المريسل: كشف عن أنه اقترح على مسؤول نصراوي؛ التخلي عن العمري للاتحاد مقابل ضم الجناح البرتغالي روجر فيرنانديز.

    وتعاقُد النصر مع ديابي أو فيرنانديز - إذا تم -؛ سيجعلنا نتساءل: "أين سيلعبا في ظل امتلاك الرباعي الهجومي (البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، السنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان)؟!".

    وأساسًا.. تعاقُد النصر مع ديابي، سيجعله مضطرًا للتخلي عن أحد الأجانب "كبار السن"؛ على عكس فيرنانديز البالغ من العمر 20 سنة، حيث سيتم قيده في خانة "المواليد".

    وإذا افترضنا أن الاتحاد وافق على هذه الصفقة؛ فإنه سيضر الخط الهجومي مع تقوية الدفاع، وبالتالي لن يستفيد بنسبة 100%.

    على العكس تمامًا.. النصر سيكون هو الأكثر استفادة؛ فهو يعتمد أساسًا على "الإسباني إينيغو مارتينيز والفرنسي محمد سيماكان" في الخط الخلفي، وتأثير التخلي عن العمري سيكون عدم وجود بديل على الدكة فقط.

    وبالمقابل.. سيقوي النصر من خط هجومه؛ حيث يمتلك ديابي وفيرنانديز إمكانات فنية كبيرة، حتى وإن لم تظهر بشكلٍ كامل مع الاتحاد.

    أي أن الخلاصة هي؛ تفكير النصر في هذه "الصفقة التبادلية" أمرًا ذكيًا جدًا، بينما قد يخسر الاتحاد الكثير بسببها - إذا وافق عليها -.

