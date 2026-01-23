ميركاتو الاتحاد: خطة ترميم الدفاع "ممتازة ولكنها مُكلفة".. وإياكم والصفقة التبادلية مع النصر!

يُسابق مجلس إدارة نادي الاتحاد "الزمن"؛ وذلك في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
تدعيم الفريق الأول؛ لن يكون "رفاهية" بالنسبة للإدارة الاتحادية، بل هو أمر ضروري لإحتواء الغضب الجماهيري الكبير.
نعم.. جماهير الاتحاد تُعيش في حالة غضب شديدة؛ بعد التراجع الكبير في أداء ونتائج الفريق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وحسب آخر التقارير؛ وضع مسؤولو الاتحاد التعاقد مع قلب دفاع "محلي"، على رأس أولوياتهم في الميركاتو الشتوي الحالي.
وبالفعل.. يُعاني العميد من نقصٍ عددي وقلة جودة "معًا"، في مركز قلب الدفاع؛ ما جعل الوصول إلى شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، أمرًا سهلًا للمنافسين.
ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الخلفي لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ مع تحليل اللاعب الأنسب للنادي، وكذلك فكرة "الصفقة التبادلية" المقترحة مع النصر..