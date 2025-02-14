مؤامرة تلفزيونية ضد النصر! .. مطالب بـ"تحقيق عاجل واستقالة المسؤولين" بعد أحداث كلاسيكو الأهلي

الكلاسيكو شهد جدلًا كبيرًا للغاية..

لا تزال "أصداء" كلاسيكو السعودية الكبير بين الأهلي والنصر، مستمرة حتى الآن؛ وسط اتهامات عديدة من الطرفين.

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النصر فاز (3-2) على مستضيفه الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وفي أعقاب الكلاسيكو.. زعم مدرب الأهلي ماتياس يايسله، أن الحكم ساعد النصر على الفوز، وذلك من خلال بعض القرارات المثيرة للجدل؛ لتتعالى أصوات عشاق قلعة العالمي بعدها مباشرة، بشأن تعرض فريقهم للظلم.