بعد أيام العذاب في مونديال الأندية! .. "فيفا" يتخذ قرارًا رسميًا جديدًا لإراحة اللاعبين بمباريات كأس العالم 2026

تشهد النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، طفرة تاريخية كبيرة؛ وذلك بإقامته - لأول مرة - بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، فضلًا عن تنظيم ثلاث دول مُختلفة للبطولة - التي ستُجرى منافساتها خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 -.
وتشمل النسخة الجديدة من كأس العالم، 12 مجموعة؛ بحيث يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ32، على أن ينضم إليهم أفضل 8 منتخبات صاحبة "المركز الثالث".
وحتى الآن.. حسم 42 منتخبًا من أصل 48، مقاعدهم في مونديال 2026؛ فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية في مارس المُقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق الأوروبي والعالمي.
وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم 2026، على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبية - الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا).
* المجموعة الثانية: كندا - الفائز من (إيطاليا - أيرلندا الشمالية - ويلز - البوسنة) - قطر - سويسرا.
* المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - أسكتلندا.
* المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية - باراجواي - أستراليا - الفائز بين (تركيا - رومانيا - سلوفاكيا - كوسوفو).
* المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - ساحل العاج - الإكوادور.
* المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - الفائز بين (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا) - تونس.
* المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا.
* المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروجواي.
* المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - الفائز من (العراق - بوليفيا - سورينام) - النرويج.
* المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن.
* المجموعة الحادية عشر: البرتغال - الفائز من (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - كالدونيا الجديدة) - أوزباكستان - كولومبيا.
* المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.