أحمد فرهود

بعد أيام العذاب في مونديال الأندية! .. "فيفا" يتخذ قرارًا رسميًا جديدًا لإراحة اللاعبين بمباريات كأس العالم 2026

"فيفا" تحرك بجدية لتجنُب سيناريو كأس العالم للأندية 2025..

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، قرارًا رسميًا جديدًا؛ بخصوص بطولة كأس العالم القادمة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا.

وتشهد النسخة القادمة من بطولة كأس العالم، مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ؛ حيث تم تقسيمهم على 12 مجموعة، بحيث تضم كل منها 4 فرق.

    راحة إلزامية في مباريات كأس العالم 2026

    وفي هذا السياق.. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيانٍ رسمي، عن استراحة إلزامية مدتها "3 دقائق"، في كل شوط بمباريات كأس العالم 2026.

    هذه الاستراحة ستكون لشرب المياه؛ حيث تم إقرارها حتى في المباريات التي ستقام في أجواء باردة، خلال النسخة القادمة من بطولة كأس العالم.

    ولن تتوقف الساعة خلال فترات الاستراحة سالفة الذكر؛ ولكن ستُضاف ثلاث دقائق في نهاية كل شوط، كوقت بدل ضائع.

    وتم اتخاذ هذا القرار؛ خلال "ورشة العمل" التي أُقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ على هامش قرعة بطولة كأس العالم 2026.

     وحظي القرار بدعم جميع الأطراف؛ بما في ذلك الفريق الطبي التابع لـ"فيفا"، مع التركيز بشكلٍ رئيس على سلامة اللاعبين.

    ومع ذلك.. ستتيح فترات الراحة للمدربين أيضًا؛ استغلال الوقت لمناقشة الخطط التكتيكية، مع نجومهم.

    تفاصيل إضافية عن الراحة الإلزامية في مباريات كأس العالم 2026

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. مانولو زوبيريا، كبير مسؤولي بطولة كأس العالم 2026 في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أكد أن فترة الراحة المقررة لمدة 3 دقائق؛ ستكون في منتصف كل شوط.

    وعن ذلك يقول زوبيريا: "في كل مباراة.. سواء أُُقيمت داخل ملعب مُغلق، أو في طقس معتدل أو مرتفع الحرارة؛ ستكون هُناك استراحة ثابتة لمدة ثلاث دقائق، في منتصف كل شوط".

    وأضاف: "وإذا حدث توقف بسبب إصابة ما، في التوقيت ذاته لفترة الاستراحة الإلزامية؛ فسيتم التنسيق مُباشرة مع الحكم، بشأن الأمر".

    قرار الراحة الإلزامية جاء بعد أيام العذاب في كأس العالم للأندية 2025

    المثير في الأمر أنه خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي لُعِبت على الأراضي الأمريكية؛ عانى اللاعبون من الحرارة الشديدة خلال المباريات، خاصة تلك التي أُقيمت في أوقات مبكرة من اليوم.

    وانتقد المدربون واللاعبون الذين عانوا من ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة، خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، انطلاق المباريات في منتصف النهار - بالتوقيت المحلي -.

    وعلى سبيل المثال.. اشتكى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، من الحرارة المرتفعة؛ وذلك بعد الفوز على أتلتيكو مدريد (4-0)، في المباراة التي أُقيمت ظهرًا في لوس أنجلوس.

    وقتها.. وصلت درجات الحرارة إلى ما يُقارب 40 درجة مئوية تحت أشعة الشمس، ونسبة رطوبة بلغت 60%.

    وصرح إنريكي وقتها؛ قائلًا: "تأثرت المباراة بشكلٍ واضح بدرجة الحرارة.. توقيت المباراة ممتاز للجماهير الأوروبية؛ لكن الفرق تعاني".

    ومن ناحيته.. قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي؛ عن الحرارة المرتفعة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة: "اللعب في هذه الدرجات خطيرٌ للغاية؛ سواء كان ذلك على اللاعبين أو المدربين، أو حتى الجمهور الذي يتواجد في المدرجات".

    نظام بطولة كأس العالم 2026.. وقرعة المجموعات

    تشهد النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، طفرة تاريخية كبيرة؛ وذلك بإقامته - لأول مرة - بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، فضلًا عن تنظيم ثلاث دول مُختلفة للبطولة - التي ستُجرى منافساتها خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 -.

    وتشمل النسخة الجديدة من كأس العالم، 12 مجموعة؛ بحيث يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ32، على أن ينضم إليهم أفضل 8 منتخبات صاحبة "المركز الثالث".

    وحتى الآن.. حسم 42 منتخبًا من أصل 48، مقاعدهم في مونديال 2026؛ فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية في مارس المُقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق الأوروبي والعالمي.

    وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم 2026، على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبية - الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا).

    * المجموعة الثانية: كندا - الفائز من (إيطاليا - أيرلندا الشمالية - ويلز - البوسنة) - قطر - سويسرا.

    * المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - أسكتلندا.

    * المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية - باراجواي - أستراليا - الفائز بين (تركيا - رومانيا - سلوفاكيا - كوسوفو).

    * المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - ساحل العاج - الإكوادور.

    * المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - الفائز بين (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا) - تونس.

    * المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا.

    * المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروجواي.

    * المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - الفائز من (العراق - بوليفيا - سورينام) - النرويج.

    * المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن.

    * المجموعة الحادية عشر: البرتغال - الفائز من (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - كالدونيا الجديدة) - أوزباكستان - كولومبيا.

    * المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

