عين على الحكم | لوكا زوفرلي "الضعيف" تغاضى عن طرد ثنائي ميلان .. وهويلوند خدعه مرتين!

نجح نابولي في انتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي 2025، بعد تغلبه على حامل اللقب ميلان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

المباراة شهدت إثارة كبيرة وسط سيطرة ميلان على المجريات، بينما كان نابولي الأكثر حسمًا وسجل ثنائية رائعة عبر ديفيد نيريس وراسموس هويلوند في الدقيقتين 39 و36.

لكن مع هذه الإثارة كانت هناك الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث سقط الحكم الإيطالي الشاب لوك زوفرلي في أكثر من اختبار خلال المباراة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..

