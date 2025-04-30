موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 بين الأهلي وكاواساكي فرونتال والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وكاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الإنماء، مباراة هامة وقوية تجمع الأهلي أمام كاواساكي فرونتال الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

الأهلي، يدخل المباراة بهدف مواصلة مصالحة الجماهير بسبب الموسم المترنح، وفقدان حظوظه في الحصول على لقب الدوري السعودي، وبعد أن تخطى عقبة الهلال.

أما كاواساكي فرونتال فيسعى لإكمال صناعة الحدث بعدما أقصى النصر بالتغلب على رفاق كريستيانو رونالدو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي ضد كاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.