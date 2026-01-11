موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب نيوكاسل، ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، والمقرر إقامته على ملعب سانت جيمس بارك.

وحجز مانشستر سيتي، مقعده في نصف نهائي البطولة، بعد عبور برينتفورد، بهدفين دون رد، بينما وصل نيوكاسل، إلى الدور الحالي بعد التغلب على فولهام بهدفين مقابل هدف.

وستأمل كتيبة المدرب بيب جوارديولا، على حسم المواجهة منذ مباراة الذهاب، بينما سيتسلح نيوكاسل، بعامل الأرض والجمهور، والخروج بنتيجة إيجابية، قبل الذهاب إلى ملعب الاتحاد، مطلع الشهر القادم في مباراة الإياب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.