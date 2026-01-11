تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في ذهاب نصف كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب نيوكاسل، ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، والمقرر إقامته على ملعب سانت جيمس بارك.

وحجز مانشستر سيتي، مقعده في نصف نهائي البطولة، بعد عبور برينتفورد، بهدفين دون رد، بينما وصل نيوكاسل، إلى الدور الحالي بعد التغلب على فولهام بهدفين مقابل هدف.

وستأمل كتيبة المدرب بيب جوارديولا، على حسم المواجهة منذ مباراة الذهاب، بينما سيتسلح نيوكاسل، بعامل الأرض والجمهور، والخروج بنتيجة إيجابية، قبل الذهاب إلى ملعب الاتحاد، مطلع الشهر القادم في مباراة الإياب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

    موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الثلاثاء 13 يناير 2026، على ملعب سانت جيمس بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    نيوكاسل - مانشستر سيتيالثلاثاء 13 يناير 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1سانت جيمس باركعصام الشوالي

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىترافورد
    خط الدفاعنيكو أورايلي - ماكس ألين - خوسانوف - ماتيوس نونيز
    خط الوسطنيكو جونزاليس - تيجاني رايندرز - ريان شرقي
    خط الهجومفيل فودين - هالاند - جيريمي دوكو
