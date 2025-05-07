موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بين إنتر وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته...

يستقبل ملعب أليانز أرينا، في مدينة ميونخ الألمانية، قمة كبيرة تجمع بين إنتر وباريس سان جيرمان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

إنه الموعد المرتقب، الذي وصل إليه الفريقان الكبيران بعد إقصاء كل من برشلونة وآرسنال، فقد وصل إنتر ميلان إلى النهائي بعد الفوز على برشلونة 7-6 بمجموع اللقاءين، ثم وصل باريس سان جيرمان بالفوز 3-1 على آرسنال في مجموع المباراتين.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز ما تريدون معرفته.