موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

يبدو أن الموسم الناجح نسبيًا لفريق ناشفيل في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بدأ ينهار، بعد خسارتهم المباراة الأولى من سلسلة المباريات الثلاث أمام إنتر ميامي، لكن مع اقتراب المباراة الثانية في الأدوار الإقصائية صباح الأحد، لا يزال أمامهم فرصة لاستعادة بعض البريق.

الفريق المضيف كان قد توّج مؤخرًا بأول لقب في تاريخه عبر الفوز ببطولة كأس الدوريات، إلا أن آماله في الفوز بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى ستتبخر تمامًا إذا لم يتمكن من إيجاد طريقة لتجاوز رفاق ليونيل ميي في المواجهة المقبلة.

في السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة ناشفيل وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكل ما تريدون معرفته.