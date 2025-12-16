تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإيطالية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الأول بارك مساء الخميس مباراة قوية بين نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا وأهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يدخل الفريقان برغبة التتويج، نابولي لتعزيز لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي، وميلان لعودة مرتقبة إلى منصات التتويج.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.