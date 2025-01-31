موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ميلان وإنتر في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية، ديربي غضب جديد يجمع بين ميلان وإنتر، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي 2024-2025، على ملعب سان سيرو.

ميلان، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على بارما، إذ يريد مواصلة انتصاراته لتحسين مركزه في جدول الترتيب، كما يريد تكرار الانتصار الدرامي، على إنتر، بعد الفوز في كأس السوبر الإيطالي.

على الجانب الآخر، إنتر يريد مواصلة انتصاراته، للاستمرار في ملاحقة نابولي، على قمة الترتيب، كما يسعى للثأر من الجار ميلان، عقب خسارة كأس السوبر.

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ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يأتي ميلان في المركز السابع ومعه 34 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ميلان وإنتر، في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي 2024-2025، والقنوات الناقلة.