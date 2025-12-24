تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب أدرار، مباراة قوية بين مصر وجنوب أفريقيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من مصر وجنوب أفريقيا، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من أنجولا وزيمبابوي.

ويحتل الفريقان بنفس الرصيد من النقاط والأهداف صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط حققاها من الفوز بثنائية مقابل هدف على كل من زيمبابوي وأنجولا في الجولة الأولى.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة مساء بتوقيت المغرب، الخامسة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة 2025 عبر قنوات beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    مصر - جنوب أفريقياالجمعة 26 ديسمبر 2025،
    16:00 المغرب، 17:00 مصر، 18:00 السعودية    		beIN Max 1أدرارعلي محمد علي
    beIN Max 2
    beIN Max 3

  • تشكيل مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىمحمد الشناوي
    خط الدفاعمحمد حمدي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني
    المحورحمدي فتحي - مروان عطية
    خط الوسطمحمود حسن تريزيجيه - أحمد مصطفى زيزو - محمد صلاح
    خط الهجومعمر مرموش
كأس أمم إفريقيا
مصر crest
مصر
مصر
جنوب أفريقيا crest
جنوب أفريقيا
جنوب إفريقيا
