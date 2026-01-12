يحتضن ملعب طنجة، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين منتخب مصر أمام نظيره السنغال، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

يسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى مواصلة النتائج والأداء المميز في البطولة، وسيهدف إلى الثأر من نظيره السنغالي، والعبور إلى المباراة النهائية، لمواصلة مشوار البحث عن اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

ووصل منتخب مصر إلى نصف النهائي، بعدما تجاوز كوت ديفوار، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما خطفت السنغال بطاقة العبور من مالي، بهدف نظيف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.