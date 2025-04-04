موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "أولد ترافورد"، مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر موسم 2024-2025.

مانشستر سيتي يريد مواصلة صحوته ودخول المربع الذهبي كي يتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يريد مانشستر يونايتد تحسين موقعه إذ يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، والقنوات الناقلة.