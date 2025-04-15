تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وليون في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "أولد ترافورد"، مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر يونايتد وليون لحساب إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

مانشستر يونايتد يريد أن يعوض أنصاره ببطولة الدوري الأوروبي بعد أدائه الكارثي في الدوري الإنجليزي، كذلك يريد ليون الخروج من مشاكله الاقتصادية والفنية بفوز هام ببطولة يعرف طريقها جيدًا.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في ملعب "جروباما" حيث سجل كل من تياجو ألمادا وريان شرقي هدفي ليون، بينما سجل هدفي مانشستر يونايتد كل من ليني يورو ويوشوا زيركسي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وليون في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، والقنوات الناقلة.