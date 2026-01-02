تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Phil Foden Man City Cole Palmer Chelsea(C)Getty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتطلع عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب اتحاد الذي يستضيف إحدى قمم الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

مانشستر سيتي وصيف الدوري حتى الآن يسعى لتضييق الخناق على آرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط عنه، لذلك يسعى لتخطي عقبة تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس ويطمح للدخول إلى المربع الذهبي.

وسقط السيتزنس في فخ التعادل أمام سندرلاند في الجولة الماضية، كما تعادل تشيلسي مع بورنموث وهو ما أدى لإقالة المدرب إنزو ماريسكا.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

  • ما موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأحد 4 يناير 2026، على ملعب اتحاد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي، وقد خصصت قناة beIN Sports 1 HD، لنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026.

    وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر تطبيق TOD أو beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    مانشستر سيتي - تشيلسيالأحد 4 يناير 2026
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		beIN Sports 1 HDعصام الشوالياتحاد

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

    الخطة4-2-3-1
    حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
    الدفاعنيكو أورايلي - يوشكو جفارديول - روبن دياش - ماتيوس نونيز
    المحورنيكو جونزاليس - تياني ريندرز
    الوسطجيريمي دوكو - فيل فودين - ريان شرقي
    الهجوم إرلينج هالاند

  • تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد مدرب تشيلسي المؤقت، كالوم ماكفارلين، على العناصر الآتية:

    الخطة4-2-3-1
    حراسة المرمىروبيرت سانشيز
    الدفاعمالو جوستو - تريفوه تشالوباه - ويسلي فوفانا - جوش أتشيمبونج
    المحورموسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز
    الوسطأليخاندرو جارناتشو - كول بالمر - إستيفاو
    الهجوم ليام ديلاب
