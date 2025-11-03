يتزين ملعب الاتحاد، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين مانشستر سيتي، مع بوروسيا دورتموند، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل مانشستر سيتي، المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وسيطمح لخطف نقاط المواجهة كاملة وفض الاشتباك مع بوروسيا دورتموند، والتقدم خطوة جديدة نحو القمة.

ويتساوى كل من مانشستر سيتي، وبوروسيا دورتموند، في عدد النقاط برصيد سبع نقاط لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.