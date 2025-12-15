موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة

يتزين ملعب الاتحاد، لاستقبال مباراة قوية ستجمع بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

كتيبة المدرب بيب جوارديولا، تدخل المباراة وعينها على الفوز فقط للعبور إلى نصف النهائي، والاقتراب من لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي، على الجانب الآخر يطمح برينتفورد، لتحقيق إحدى مفاجآت بطولة الكأس وإقصاء مانشستر سيتي.

وحجز مانشستر سيتي، مقعده في ربع النهائي بعد الفوز على سوانسي بثلاثة أهداف لهدف، بينما عبر برينتفورد، من بوابة جريمسبي تاون بخمسة أهداف نظيفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.