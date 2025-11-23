تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل نادي باير ليفركوزن ضيفًا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مانشستر سيتي يتواجد في المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، وترغب كتيبة بيب جوارديولا في تجنب تكرار الموسم الماضي وخوض الملحق.

ورغم تحسن مستويات السيتي عن الموسم الماضي، لكن الفريق لا يزال بعيدًا عن مستوياته المعهودة مع بيب جوارديولا.

أما باير ليفركوزن، فتراجع مستواه كثيرًا بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو ويتواجد في المركز 21 برصيد 5 نقاط فقط.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

  • ما موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

     وقد خصصت قناة beIN Sports 3 HD، لنقل مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن بتعليق حفيظ الدراجي.

  • كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر تطبيق TOD أو beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    مانشستر سيتي - باير ليفركوزنالثلاثاء 25 نوفمبر 2025
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN Sports 3 HDحفيظ الدراجيالاتحاد

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

    الخطة4-3-3
    حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
    الدفاعريكو لويس - جون ستونز - يوشكو جفارديول - ريان آيت نوري
    الوسطنيكو جونزاليس - فيل فودين - تياني ريندرز
    الهجومجيريمي دوكو - إيرلينج هالاند - سافينيو
