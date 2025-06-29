موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي والهلال، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان مانشستر سيتي، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على الوداد، ثم العين ويوفنتوس، وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا، لمواصلة النجاحات والانتصارات، لمصالحة الجماهير باللقب بعد الموسم المنقضي المخيب للآمال.

على الجانب الآخر، حجز الموج الأزرق مقعده في ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة الثامنة، بعد تعادله مع ريال مدريد، وسالزبورج، قبل أن يتغلب على باتشوكا، ويريد الهلال، تحقيق المفاجأة وتخطي عقبة مانشستر سيتي، لتحقيق إنجازًا جديدًا للزعيم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال، في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.