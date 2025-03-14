تعرف على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة قوية تحدد بطولة كاملة يدخلها ليفربول حين يواجهون نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" على ملعب ويمبلي.

يدخل ليفربول، المباراة بهدف تحقيق لقب هذا الموسم الذي يشهد تألقه بشكل لافت، ويطمح لعبور عقبة نيوكاسل والتتويج بلقب يصالح أنصاره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

بينما يريد نيوكاسل تحقيق لقب كبير لأول مرة بعد الاستحواذ السعودي الذي جعل "الماجبايز" واحدًا من الفرق القوية للغاية في الدوري الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025 والقنوات الناقلة.