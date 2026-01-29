Goal.com
Liverpool vs Newcastle United
أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة تجمع ليفربول ونيوكاسل يونايتد، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء في ظروف صعبة، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في البريمييرليج منذ بداية عام 2026، مكتفيًا بأربعة تعادلات متتالية، قبل أن يتعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام بورنموث، ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس برصيد 36 نقطة، ليزداد الضغط على الفريق في صراع المنافسة على المراكز الأوروبية.

على الجانب الآخر، يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا وهو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، ويأمل في استغلال تراجع نتائج ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية من أنفيلد، تعزز موقعه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة قوية في سباق الاقتراب من المراكز المتقدمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم السبت الموافق 31 يناير 2026 على ملعب أنفيلد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

  • كيف تشاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    ليفربول - نيوكاسلالسبت 31 يناير 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1 HDأنفيلد

  • تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب آرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-3-3

    حراسة المرمىأليسون بيكر
    خط الدفاعميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - واتاردو إندو - جيريمي فريمبونج
    خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي
    خط الهجومفلوريان فيرتس - محمد صلاح - كودي جاكبو

  • تشكيل نيوكاسل المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب إيدي هاو المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 3-4-3

    حراسة المرمىنيك بوب
    خط الدفاعدان بيرن - سفين بوتمان - ماليك ثياو
    خط الوسطلويس هال - كيران تريبيير - برونو جيمارايش - ساندرو تونالي
    خط الهجومهارفي بارنز - يوان ويسا - أنتوني جوردون
