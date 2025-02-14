كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الجولة الـ 25 في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ليفربول، نظيره وولفرهامبتون في مباراة الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 على ملعب "أنفيلد".

ليفربول، يدخل المباراة بهدف العودة للنتائج في الدوري الإنجليزي، ومصالحة جماهيره عقب التعثر الأخير في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون.

يتصدر الريدز، ترتيب البريمييرليج برصيد 57، وبفارق سبع نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، على الجانب الآخر، يحتل الولفز المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.