كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة الـ 27 في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ليفربول، نظيره نيوكاسل في مباراة الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 على ملعب "أنفيلد".

ليفربول، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، ومواصلة الانتصارات عقب الفوز الأخير على مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي.

يتصدر الريدز، ترتيب البريمييرليج برصيد 64، وبفارق 11 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، على الجانب الآخر، يحتل الولفز المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.