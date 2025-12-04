تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب إيلاند رود، لاستقبال مباراة هامة، تجمع بين ليدز يونايتد وليفربول، في مواجهة لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ليفربول يبحث عن تحقيق الانتصار لتدارك الإخفاقات المخيبة للآمال خلال الفترة الأخيرة، ولكنه يواجه خصمًا يريد الفكاك من المراكز المؤهلة للهبوط وهو الذي يعلو ثلاثي الهبوط بمركز واحد إذ يحتل ليدز يونايتد المركز السابع عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب إيلاند رود.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.


    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    ليدز يونايتد - ليفربولالسبت 6 ديسمبر 2025،
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		beIN SPORTS 1إيلاند رود

  • تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026:

    التشكيل | 4-2-4
    حراسة المرمىأليسون بيكر
    خط الدفاعأندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي
    خط الوسطريان جرافنبيرخ - كورتيس جونز
    خط الهجومفيديريكو كييزا - فلوريان فيرتس - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول