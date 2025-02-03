تعرف على موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب ليجانيس، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي يستقبلها ملعب بوتاركي البلدي.

يدخل ريال مدريد، المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب السقوط الأخير أمام إسبانيول في الدوري، ويريد تصحيح المسار، وعبور عقبة ليجانيس ليصل إلى نصف نهائي البطولة.

وحجز ريال مدريد، مقعده في ربع النهائي بعد الفوز على سيلتا فيجو بخمسة أهداف لهدفين في الدور الماضي، بينما تأهل ليجانيس على حساب ألميريا بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.