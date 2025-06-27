موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين فلامنجو وبايرن ميونخ، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وحجز وبايرن ميونخ، مقعده في ثمن نهائي البطولة كوصيف للمجموعة الثالثة، بعد الفوز على اوكلاند سيتي، بعشرة أهداف دون رد، ثم التغلب على بوكا جونيورز، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ امام بنفيكا، في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، نجح فلامنجو، في تصدر المجموعة الرابعة بعد الفوز على تشيلسي، والترجي، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة أمام لوس أنجلوس.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ، في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.