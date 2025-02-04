تعرف على موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب فالنسيا، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي يستقبلها ملعب ميستايا.

يدخل برشلونة، المباراة بهدف مواصلة السير نحو اللقب الذي فقده الموسم الماضي، ويطمح لعبور عقبة فالنسيا ليصل إلى نصف نهائي البطولة.

وحجز برشلونة، مقعده في ربع النهائي بعد الفوز على ريال بيتيس بخمسة أهداف لهدف في الدور الماضي، بينما تأهل فالنسيا على حساب أورينسي بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.