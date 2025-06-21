تعرف على موعد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب لومين فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان، بدأ البطولة بقوة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، برباعية نظيفة، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ أمام بوتافوجو، بهدف دون رد، وسيدخل أمام سياتل، بشعار لا بديل عن الفوز، لضمان التأهل إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.