مصعب صلاح

موعد مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وموناكو في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ريال مدريد، نظيره موناكو، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

يدخل ريال مدريد، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة الجماهير عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تغيير المدرب وقدوم ألفارو أربيلوا.

ويتواجد الملكي في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ولا مجال للتعثر لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16 دون تكرار ما حدث الموسم الماضي وخوض الملحق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد وموناكو، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 20 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وموناكو عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    ريال مدريد - موناكوالثلاثاء 20 يناير 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1حفيظ دراجيسانتياجو برنابيو

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    من المقرر اعتماد أربيلوا على العناصر الآتية:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعكاريراس - هاوسن - راؤول أسينسيو - فالفيردي
    خط الوسطكامافينجا - تشواميني - جود بيلينجهام
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - ماستانتونو
