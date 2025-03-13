تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "سانتياجو برنابيو"، مباراة هامة تجمع بين ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الموسم.

ريال مدريد يطمح لمواصلة طريقه المليء للحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي يتنافس فيه مع كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد منافسة ضارية.

ويسعى الملكي لتحقيق الانتصار، لمواصلة ملاحقة برشلونة، على قمة الترتيب، بعد انفراد الفريق الكتالوني، بالصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الجولة 29 من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة.