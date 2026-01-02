يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو قمة من قمم الدوري الإسباني ستجمع ريال مدريد مع ريال بيتيس لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.
ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو يريدون الخروج من موقف الشك، خصوصًا بعد فقدان الصدارة لصالح برشلونة وتوسع الفارق لأربع نقاط.
أما بيتيس، فيتواجد في المركز السادس برصيد 28 نقطة وحقق الفوز على خيتافي في الجولة الماضية برباعية نظيفة.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.