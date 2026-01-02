موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.