تعرف على موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب ريال سوسييداد، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي يستقبلها ملعب أنويتا.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد وصوله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ونتائجه الجيدة في الدوري، ويطمح لعبور عقبة ريال سوسييداد ليبلغ نهائي البطولة ويقترب من لقب جديد.

وحجز ريال مدريد، مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على ليجانيس بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الماضي، بينما تأهل ريال سوسييداد على حساب أوساسونا بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.