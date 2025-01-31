موعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة روما ونابولي في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الأولمبيكو، مباراة هامة وقوية تجمع بين روما، ونابولي ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي 2024-2025.

روما، الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، يتسلح بعامل الأرض والجمهور ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق انتصارين على التوالي، يطمح في زيادتهم لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، نابولي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، يحقق نتائج مميزة هذا الموسم، وبعد سلسلة من الانتصارات المتتالية، ستريد كتيبة فريق الجنوب الإيطالي، مواصلتها للاستمرار في القمة.

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ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي روما في المركز التاسع ومعه 30 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة روما ونابولي، في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي 2024-2025، والقنوات الناقلة.