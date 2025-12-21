يحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مباراة الافتتاح لمنتخب تونس في كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب والتي تجمع نسور قرطاج مع أوغندا.

ويشارك المنتخب التونسي، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من نيجيريا، وتنزانيا، بالإضافة إلى أوغندا.

ويدخل نسور قرطاج البطولة بمعنويات مرتفعة، وسيعمل أبناء تونس على التكشير عن أنيابهم مبكرًا في البطولة، في محاولة منهم لتحقيق اللقب الغالي والغائب عن الخزائن منذ سنوات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.