بلال محمد

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في ذهاب نصف كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب ستامفورد بريدج، لاستضافة قمة كبيرة تجمع بين تشيلسي وآرسنال، في ذهاب نصف نهائي مباريات كأس الرابطة الإنجليزية.

وحجز تشيلسي، مقعده في نصف نهائي البطولة، بعد عبور كارديف، بثلاثة أهداف لهدف، بينما وصل آرسنال، إلى الدور الحالي بعد التغلب على كريستال بالاس، بركلات الجزاء، بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويدخل تشيلسي، المباراة بمعنويات مرتفعة بقيادة فنية جديدة، بعد رحيل المدرب ماريسكا، وسيعمل على استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية، للاقتراب خطوة جديدة من المباراة النهائية، على الجانب الآخر آرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، يعيش فترة مميزة هذا الموسم، ويتصدر ترتيب البريمرليج، وسيعمل على مواصلة النجاحات المحلية، والاقتراب من لقب جديد يضاف إلى خزائنه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

    موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب ستامفورد بريج.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وآرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة تشيلسي وآرسنال عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي وآرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء تشيلسي وآرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    تشيلسي - آرسنالالأربعاء 14 يناير 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1ستامفورد بريدجحسن العيدروس

  • تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىسانشيز
    خط الدفاعجوستو - تشالوباه - فوفانا - كوكوريلا
    خط الوسطجيمس - إنزو فيرنانديز - كول بالمر
    خط الهجومإستيفاو - ديلاب - بيدرو نيتو

  • تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىرايا
    خط الدفاعتيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - لويس سكيلي
    خط الوسطأوديجارد - مارتن زوبميندي - ديكلان رايس
    خط الهجومساكا - جيوكيريش - جابرييل مارتينيلي
